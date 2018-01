"Eu voi propune sa se respecte prezumtia de nevinovatie si directiva europeana care este propusa in toate tarile europene si ceea ce propune comisia pe justitie din Parlamentul European, voi propune in programul de guvernare si in codul nostru de conduita si in statutul PSD", a spus Radulescu, potrivit Agerpres.

El a adaugat ca propunerea sa in privinta abuzului in serviciu este dezincriminarea acestuia.

"Propunerea mea o sa fie sa il dezincriminam (abuzul in serviciu - n.r.) pentru ca in 90% dintre state este dezincriminat. Deci, nu isi are sensul pragul, iar chestiunea penala nu poate sa fie decat intr-o forma agravanta si forma aceasta agravanta trebuie sa o discutam si sa vedem ce inseamna forma agravanta", a adaugat Radulescu.

In opinia sa, vor fi multe discutii in privinta modificarilor la Codul penal si la Codul de procedura penala. "O sa fie multe discutii, saptamani intregi, pentru ca eu sper sa ajungem la o varianta cu care si PNL sa fie de acord", a adaugat Radulescu.

Intrebat daca Tudorel Toader trebuie sa ramana ministru al Justitiei, el a raspuns: "Este ministrul propus de ALDE, deci nu este postul PSD si nu avem ce sa discutam astazi".