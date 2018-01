"Azi am avut o intalnire cu doamna premier, colegii de la ALDE, cu ministrul Misa, am discutat despre Declaratia 600 si am discutat sa adopte OUG pentru amanarea termenului depunere, 31 martie, pentru a merge in perioada urmatoare pana la desfiintarea ei si sa gaseasca o solutie pentru o modalitate civilizata ca acesti contribuabili sa fie asigurati", a afirmat presedintele Camerei Deputatilor, care a mentionat ca decizia a fost luata intr-o intalnire a coalitiei cu prim-ministrul desemnat Viorica Dancila si cu Ionut Misa, ministrul Finantelor.

Social-democratul a tinut sa precizeze ca aceasta va fi explicata si vor urma sa aiba loc discutii si cu cei care trebuie sa plateasca aceste contributii, in vederea depistarii unei solutii civilizate, noteaza bursa.ro.