“USR a depus contestatie la Curtea Constitutionala pe cele trei legi ale Justitiei. Asteptam cu interes analiza acestor contestatii si decizia Curtii. USR a promis ca va folosi toate instrumentele legale si toate parghiile pe care le are la dispozitie pentru a incerca sa amane si, pana in final, speram noi sa blocam acest abuz asupra statului de drept”, a declarat Dan Barna.

"Juristii USR au gasit noi motive de neconstitutionalitate fata de sesizarile deja depuse la CCR de ICCJ si PNL pe legile justitiei. De exemplu, ICCJ nu a invocat in sesizare motive extrinseci, de procedura, ci s-a limitat la atacarea unor articole individuale, in timp ce USR a aratat in sesizare ca cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei au fost adoptate cu incalcarea principiului bicameralismului si principiului respectarii legii, precum si cu incalcarea ordinii de sesizare a Camerelor Parlamentului. De asemenea, juristii USR au aratat in sesizare ca proiectele incalca obligatiile rezultate din aderarea Romaniei la tratatele constitutive ale Uniunii Europene. In ceea ce priveste motivele intrinseci de neconstitutionalitate, USR a contestat in plus fata de ICCJ separarea stricta a carierelor judecatorilor si procurorilor si diminuarea atributiilor plenului CSM in favoarea sectiilor separate”, a mai spus el, citat de digi24.ro.