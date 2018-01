"Refuzul persoanelor citate la comisia de ancheta de a se prezenta la audieri, de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia celelalte documente sau mijloace de proba detinute, utile activitatii comisiei, este considerat impiedicare a aflarii adevarului, constituie infractiune, se pedepseste cu inchisoarea de la opt zile la trei luni sau cu amenda penala in valoare de 10.000 lei si cu pedeapsa complementara de interzicere de a ocupa o functie publica timp de trei ani", prevede proiectul de act normativ prezentat luni, intr-o conferinta de presa, de Oana Florea.

Proiectul mai stipuleaza ca poate fi citata de comisia de ancheta orice persoana care ar putea avea cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in cauza care formeaza obiectul activitatii acesteia.

Potrivit actului normativ, in cazuri exceptionale, doar cu acordul comisiei de ancheta, persoana citata poate sa raspunda in scris, furnizand informatiile solicitate, sau poate transmite prin posta documente sau celelalte mijloace de proba pe care le detine si care sunt utile.



"Sedintele comisiei de ancheta nu sunt publice, cu exceptia situatiilor cand comisia decide altfel", stipuleaza un alt articol al proiectului.



Lucrarile Comisiei parlamentare speciale de ancheta pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor prezidentiale din 2009 au fost publice.

Oana Florea a explicat ca in sedinte publice oamenii tind "ori sa fie mai rezervati ori sa fie vedete", ceea ce "nu este util pentru aflarea adevarului", scrie Agerpres.

"Atunci cand oamenii stiu ca se transmite sedinta in direct si stiu ca sunt filmati, ma refer atat la persoanele audiate, cat si la membrii comisiei, au doua atitudini: fie sunt mai retinuti si nu spun tot ceea ce gandesc, fie vor sa iasa in fata, sa fie vedete si atunci au un temperament mai vulcanic si poate un discurs mai provocator. Atunci am considerat ca este util pentru aflarea adevarului si pentru a-ti face treaba cu adevarat este bine sa dai un confort atat membrilor, cat si peroanelor audiate", a spus Florea.

Proiectul prevede ca ancheta parlamentara verifica fapte sau imprejurari, nu persoane

Oana Florea a precizat ca proiectul ii apartine, dar il va prezenta colegilor, care, "in functie de viziune, si-l vor asuma sau nu" si va fi depus pentru a intra in circuitul parlamentar dupa sedinta de marti a comisiei.