Se pare ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata.

Din viitorul Guvern nu vor mai face parte unii dintre ministrii Cabinetului Tudose, printre care Marcel Ciolacu si Marius Nica, care si-a anuntat deja demisia din functia de ministru al Fondurilor Europene.

Reprezentantii ALDE au sustinut ca isi vor pastra portofoliile detinute la Externe, Mediu, Energie si Relatia cu Parlamentul.

Parlamentul va fi convocat in sesiune extraordinara, astfel incat in data de 29 ianuarie va avea loc votul de investitura pentru noul guvern, dupa cum a anuntat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.

Saptamana trecuta, liderul social democrat sustinea ca seful statului a ales stabilitatea prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de premier.

"Presedintele a ales stabilitatea in ciuda presiunilor partidelor din Opozitie si a altora de a refuza propunerea PSD si ii multumim pentru asta si apreciem in mod deosebit. Intrarea intr-o criza politica ar fi fost un lucru grav pentru Romania, presedintele a vrut sa evite asta. PSD va guverna, impreuna cu ALDE, in baza mandatului obtinut prin votul romanilor, pentru a indeplini programul de guvernare si pentru a implini asteptarile romanilor", a declarat liderul social-democrat, citat de bursa.ro.