"De-a lungul anilor, am fost martor la multe episoade in care adevarul a fost acoperit de minciuni si imi pare rau sa observ ca mai exista politicieni care chiar nu mai au niciun scrupul. De dimineata, un cetatean mi-a spus ca fostul ministru al Educatiei, Ecaterina Teodorescu, cunoscuta ca ministrul Abramburica, si-a permis sa ma acuze public, fara nicio dovada, ca am platit persoane sa protesteze la Bucuresti impotriva Legilor Justitiei. Nu inteleg cum aceasta femeie si-a permis sa manjeasca numele meu si al orasului nostru cu astfel de minciuni sfruntate", a scris primarul din Roman pe contul sau de Facebook. Vicepresedintele PSD, senatorul Ecaterina Andronescu, a declarat, sambata seara, ca unii primari au platit transportul celor care au iesit in strada. "Pentru ca pot sa va transmit mesajele care spun ca unii primari - va dau exemplu un mesaj primit de cineva din Roman - au platit transportul celor care au iesit in strada. Daca ies pentru ca sunt nemultumiti este dreptul lor constitutional si trebuie sa ii respectam", a sustinut senatorul PSD.