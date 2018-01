Ecaterina Andronescu a declarat, la Digi 24, ca protestele genereaza instabilitatea Romaniei si lasa imporesia ca tara noastra este "neguvernabila".

"Nu sunt din categoria celor care ar aplauda sau ar sustine, sau nu s-ar bate cu toate resursele de care dispune impotriva celor corupti. Avem institutii in statul acesta. Vom avea in continuare legi care nu ii vor impiedica pe cei din aceste institutii sa ii ancheteze pe baza pe probe pe corupti.

Ce ma ingrijoreaza in aceste demonstratii nu e faptul ca oamenii au iesit in strada. E dreptul lor de a protesta fata de lucruile care ii nemultumesc. Daca aceste demonstratii genereaza instabilitatea tarii, daca ele transmit un mesaj in afara ca Romania este intr-o tara neguvernabila, atunci trebuie sa isi asume repsonsabilitatea toti cei care poate din spate i-au indemnat sa iasa.

De ce fac aceasta precizare? Pentru ca pot sa va transmit mesajele care spun ca unii primari, va dau exemplu un mesaj primit de cineva din Roman, au platit transportul celor care au iesit in strada. Daca ies pentru ca sunt nemulttumiti este dreptul lor constitutional si trebuie sa ii respectam.

Daca cineva vrea sa arate ca Romania este o tara neguvernabila, trebuie sa isi asume responsalibitatea", a spus Andronescu, precizand ca protestele nu ar trebui sa puna presiune pe CCR.

"Daca aceste demonstratii acrediteaza ideea ca Romania este instabila, ca e o tara neguvernabila, toata lumea pierde. Cred ca niciun roman nu se poate bucura de o imagine nefericita care pleaca din tara spre in afara. Avem obligatia sa respectam imaginea tarii si sa nu dam senzatia ca suntem o tara neguvernabila", a mai spus ea.