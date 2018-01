"Presedintele Klaus Iohannis a reactionat exact in parametrii constitutionali si pe aritmetica pe care o are in Parlament. Nu avea o alta marja de manevra decat cea exprimata. Asta spune Constitutia (...). Este o mare eroare sa-l culpabilizezi pe presedinte ca a respectat Constitutia'', a declarat Alina Gorghiu, intr-o conferinta de presa.

Ea a tinut sa precizeze ca Iohannis a avut si are o misiune extrem de dificila de fiecare data "cand se intersecteaza institutional cu PSD", dar a fost "singurul factor de stabilitate pe tot parcursul anului 2017, cum va fi si in 2018'', noteaza bursa.ro.