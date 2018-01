"Daca vrem sa salvam Romania, nu trebuie sa ne rugam sa forteze Presedintele Constitutia ci sa cada acest guvern in Parlament. Presedintele trebuie sa ramana ancora principala a legalitatii in Romania. Un grup de infractori a ajuns legal la putere si ei trebuie indepartati tot legal. De aceea, toate eforturile trebuie acum concentrate pe Parlament si pe respingerea Guvernului.



Fac un apel la parlamentarii de buna credinta si la toti cetatenii onesti din aceasta tara, sa inceapa sa convinga parlamentari sa voteze impotriva acestui guvern in Parlament! E clar pentru toata lumea ca doamna Dancila este mana cu care Dragnea va semna toate deciziile guvernamentale. Nu stim nimic despre doamna Dancila pentru ca nu a facut niciodata nimic doamna Dancila. Este doar pionul prin care Liviu Dragnea va semna toate nenorocirile acestei guvernari. Pentru a opri atacul crimei organizate asupra Romaniei, presedintele Romaniei are obligatia de a judeca fiecare decizie prin prisma tuturor consecintelor.

Daca Presedintele refuza propunerea PSD, Dragnea venea tot cu un om al lui, plus o suspendare. Dar, atentie! Doar suspendare, nu si referendum de demitere pentru ca in perioada suspendarii, Tariceanu ajungea presedinte interimar, schimba sefii parchetelor, puneau mana pe justitie si apoi, prin Parlament, opreau referendumul, iar Presedintele revenea la Cotroceni sa constate post-factum capturarea completa a Romaniei.

Pentru romani, acest plan diabolic al PSD este mult mai nociv in consecinte interne si externe decat numirea doamnei Dancila. Doamna Dancila merita prezentata, ascultata, pentru ca oamenii sa inteleaga in ce mod teribil au fost mintiti si cat pret pun PSD si ALDE pe votul lor. Zero!!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.