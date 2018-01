"Romania are, de ieri, un nou premier desemnat, doamna Viorica Dancila, unul dintre cei mai experimentati si respectati europarlamentari romani. Am spus si in CEX, subliniez si acum... PSD nu putea avea o optiune mai buna", a scris Fifor, joi, pe Facebook.

Potrivit premierului interimar, Viorica Dancila va continua punerea in aplicare a programului de guvernare pentru onorarea angajamentelor pe care PSD si le-a asumat.

"Cu un profil european incontestabil si avand o solida experienta politica si administrativa, Viorica Dancila va continua punerea in aplicare a Programului de guvernare pentru onorarea angajamentelor pe care PSD si le-a asumat in fata a milioane de romani in decembrie 2016. Felicitari si mult succes, Viorica Dancila", a mai afirmat Fifor.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru.