"'Prietenii' vicleni ai PSD, care se asteptau ca luptele din Comitetul Executiv sa fie atat de intense incat sa apara un nou UNPR, au de ce sa fie furiosi, deoarece partidul a ramas unit, chiar daca unii au pierdut si altii au castigat. Mentinerea unitatii PSD si a grupului sau parlamentar este o veste foarte buna, deoarece planul de guvernare, prezentat in campania electorala, poate fi pus in aplicare", spune Nastase.

El remarca si ca diferentele de viziune/interese intre principalii actori ai conflictului din partid din ultima perioada nu au fost o simpla batalie intre persoane, ci "s-au propus idei in legatura cu regenerarea activitatii politice din PSD", ceea ce a aratat ca in interiorul partidului "sunt numerosi lideri in masura sa gandeasca in perspectiva, dincolo de interesele politice imediate".

"Desigur, asteptarea tuturor este ca disputa legata de guvernul Tudose sa fie ultima de acest fel pana la alegerile parlamentare din 2020, iar noul guvern sa nu fie supus unor noi socuri politice", adauga Nastase.

Fostul lider PSD remarca absenta presedintelui Klaus Iohannis din disputa interna a PSD, dar si prestatia sub asteptari a partidelor Opozitiei, scrie Agerpres.

"Trebuie remarcata si prezenta unei absente: presedintele Iohannis nu a mai intervenit public in conflictul politic. Desigur, avea tot interesul sa ramana in umbra, insa faptul ca nu si-a asumat rolul de presedinte-jucator pe model basescian este in sine un fapt imbucurator. O confirmare trista a venit din partea partidelor de Opozitie, care nu au reusit sa transmita un mesaj de unitate si sagacitatea politica. Exista speranta ca Opozitia politica sa devina mai puternica. Poate atunci PSD va fi mai coerent...", comenteaza fostul premier.

Politica externa mai activa

El spune ca ar trebui si ca Viorica Dancila, impreuna cu presedintele Iohannis, sa desfasoare o politica externa mai activa. "Un Prim-Ministru cu experienta politica internationala, asa cum este Viorica Dancila, ar trebui ca, impreuna cu Presedintele Romaniei, sa desfasoare o politica externa mult mai activa, mai ales in domeniul afacerilor europene, dar si al diplomatiei economice (vizita premierului japonez, insotit de numerosi oameni de afaceri, ne ofera un model)", mentioneaza Nastase.

De asemenea, fostul lider PSD arata ca un nou guvern poate fi si o oportunitate pentru o noua structura a executivului, adaugand ca pentru Romania ar fi potrivit un cabinet cu 20-22 membri (cu tot cu ministrii fara portofoliu si ministri-delegati).

"Cu referire la PSD, au aparut cateva idei care pot fi transformate in reale oportunitati pentru partid: revenirea la sistemul de conducere colegiala, inclusiv prin sedinte saptamanale ale Biroului Permanent National; nevoia de dialog intre conducerea partidului, grupurile parlamentare si organizatiile locale, avand drept rezultat intarirea coeziunii interne; reimprospatarea resurselor umane ale partidului, un rol esential revenind aici Departamentelor PSD; reluarea dezbaterilor ideologice, Institutul Social Democrat putand fi revitalizat dupa anii de letargie; social-democratizarea bazei partidului prin organizarea de cursuri de pregatire", mentioneaza Adrian Nastase.

El considera ca din punct de vedere politic nu mai este sigur cu privire la logica potrivit careia presedintele partidului este automat candidatul la prezidentiale, cum a fost in cazul sau si cu Mircea Geoana si Victor Ponta.



"Cred ca putem invata din exemplul Poloniei, unde presedintele in functie, Andrzej Duda, desi nu a fost presedinte al partidului Dreptate si Justitie, l-a invins pe presedintele in functie in acel moment, Bronislaw Komorowski. Asa cum dl. Duda a ajuns presedinte al Poloniei la 43 de ani, nu vad de ce PSD nu ar alege un candidat cu potential dintre liderii de partid de 40-50 de ani (barbat sau femeie), care sa castige alegerile prezidentiale. PSD trebuie sa se gandeasca la acel candidat care poate aduna cel putin 700 000-1 milion de voturi in plus fata de ce obtine in primul tur din bazinul electoral al partidului. Chinezii spun adesea 'Nu conteaza ce culoare au ochii pisicii, important este ca ea sa prinda soareci! S-ar putea insa ca unii sa se gandeasca sa nu-i strice al doilea mandat al lui Johannis... Daca nu este asa, atunci trebuie deja antamata strategia pentru ciclurile electorale din 2019 si 2020", evidentiaza fostul lider al PSD.

Nastase mai arata ca o lectie care ar trebui inteleasa in urma crizelor guvernelor Grindeanu si Tudose este ca "autoritatea Primului-Ministru este esentiala in raport cu administratia de stat si in plan international", el adaugand ca "un prim-ministru care nu poate lua decizii este la fel de periculos ca unul care ia decizii fara sa se consulte cu cei care-i asigura sprijinul parlamentar".

Nastase: Ar trebui stabilite cateva reguli

"Din experienta mea, cred ca ar trebui stabilite cateva reguli: premierul si conducerea PSD se intalnesc periodic (normal ar fi saptamanal) si discuta ce au de facut la guvern si in parlament; ministrii sunt stabiliti prin votul Comitetului Executiv (implicit remanierile), dar Primul-Ministru are un drept de veto motivat (...) Secretarii de Stat, in opinia mea, trebuie sa fie propusi de titularii de portofoliu, in urma discutiilor de la Departamente si de la partid, dar ei sa fie numiti de catre premier", arata Nastase.

El mai mentioneaza ca sunt importante si intalnirile periodice ale presedintelui tarii cu premierul si presedintii celor doua camere ale Parlamentului pentru a discuta "temele majore legate de securitatea tarii, de politica externa sau de unele chestiuni legislative", la fel ca si un dialog periodic al Guvernului cu Banca Nationala pentru corelarea politicilor fiscal-bugetare cu cele monetare.

"Aniversarea Centenarului Marii Uniri ofera un prilej exceptional - acela de a construi proiecte politice bazate pe unire si pe solidaritate. Sper ca, de data asta, sa existe intelepciunea de a face ca lucrurile sa mearga bine", concluzioneaza Adrian Nastase.