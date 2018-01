"Presedintele Iohannis nu a incercat nici macar sa opuna o minima rezistenta si sa ii ceara lui Dragnea o alta nominalizare pentru functia de prim-ministru.

Nu PSD se face de rusine cu aceasta nominalizare, Romania este facuta de rusine", sustine Monica Macovei intr-un comunicat de presa.

Cateva intrebari pentru presedintele Iohannis

Nu sunteti deloc ingrijorat ca decizia dvs contribuie la izolarea Romaniei pe plan international? Ati vazut interviurile doamnei Dancila, in care vorbea despre Iran si Pakistan ca “state membre”? Ati vazut ce activitate a avut doamna Dancila in Parlamentul European (niciun raport in primul mandat de cinci ani, un singur raport in acest mandat)? Apreciati ca este o activitate care o califica sa se ocupe de guvernarea unei tari?



Nu sunteti deloc ingrijorat de informatiile aparute in spatiul public, potrivit carora unul din asistentii sai parlamentari ar fi trimis in judecata in dosarul Dragnea? Ati verificat aceasta informatie? Nu sunteti deloc ingrijorat ca cel de-al treilea prim-ministru propus de PSD este perceput ca fiind “omul lui Dragnea”, adica al unui politician condamnat definitiv, trimis in judecata si cercetat in alte dosare?

Eu sunt foarte ingrijorata si cred ca multi romani sunt ingrijorati, multi romani care v-au votat in 2014. Daca ati apreciat ca PSD&ALDE se vor deteriora si mai tare cu doamna Dancila pe post de prim-ministru, multi credem ca pana atunci vor distruge Romania. Astazi le-ati usurat aceasta misiune", a precizat Monica Macovei, citata de realitatea.net.