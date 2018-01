"Nu pot sa nu ma gandesc la ce spunea Vladimir Ilici Lenin - „Fiecare gospodina trebuie sa stie sa conduca statul”. Intrebarea care se pune este: O fi gospodina doamna prim-ministru Vasilica Viorica Dancila?

Domnul Iohannis a ales, asa cum observam zilele trecute, a ales solutia pragmatica, cinica in interesul sau, ca politician, si ca viitor candidat la al doilea mandat prezidential. Iata, a numit-o premier pe doamna Dancila, lasand PSD-ul sa guverneze, dupa cum a spus, in ideea ca se va compromite suficient, pentru ca sa ii asigure o campanie castigatoare in alegerile din 2019, domnului Iohannis.

Dupa rusinea mondiala pe care am trait-o odata cu primirea care i s-a facut prim-ministrului japonez Shinzo Abe, iata ca in decurs de 48 de ore traim o a doua rusine, mai mare.

Aceasta doamna - nu am niciun fel de problema cu faptul ca este femeie, sa fie foarte clar - este o bataie de joc pentru Romania. Este o „vida”, adica nu ca ar fi o bula de neant, e o locuitoare din Videle. Locuitoarele din Videle se numesc vide. Doamna Dancila este o vida.

I-am vazut citate mai vechi din activitate, am auzit-o si raspunzand intrebarilor unui reporter de la Parlamentul European, nu stiu daca doamna poate sa rosteasca cateva cuvinte in limba engleza, nu stiu la ce se pricepe, n-a rezultat nimic din ce a spus si ce a facut in toti acesti ani. Nu stiu nici macar daca este o buna gospodina, vorba lui Lenin", a declarat CTP, potrivit Digi24.ro.

Intrebat daca presedintele Klaus Iohannis a luat aceasta decizie stiind ca in acest fel PSD-ul se va compromite, CTP a oferit un raspuns afirmativ.



"Evident. Si-a facut acest calcul si are toate sansele PSD-ul sa se compromita cu un asemenea premier. Guvernul este mai mult ca oricand Guvernul Dragnea. Totusi, aceasta doamna va trebui sa faca fata la situatii, atunci cand lucrurile se vor incinge. Cand se va ajunge in momente critice, nu poate sa iasa numai domnul Dragnea sa vorbeasca. Sau sa vina ventriloc langa doamna Dancila. Nu se poate, va trebui sa faca fata unor situatii interne, externe aceasta doamna si e limpede ca ele vor fi grele. In primul rand din punct de vedere economic, politic. E o situatie foarte complicata in zona, geostrategica. Cum va reusi doamna Dancila? Pana acum nu a demonstrat ca stie sa faca macar o budinca", a completat C.T.Popescu.