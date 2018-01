"Si totusi, este Viorica Vasilica Dancila, preferata lui Daddy. Ce argumente i-am adus la consultari, Presedintelui Iohannis, pentru a demonstra ca partidului lui Daddy, PSD-ul, este INAPT PENTRU GUVERNARE si trebuie trimis in opozitie. Romania a avut o crestere cu 7 la suta a PIB .

Cu toate acestea maririle de salarii, de ajutoare sociale si de pensii au fost topite in proasta guvernare, iar beneficiarii cresterilor de venituri s-au trezit ca azi, la inceput de 2018 le este mai greu decat inaintea maririlor de salarii, pensii si ajutoare sociale si iata de ce :

1. Inflatia, peste 3 la suta;

2. Deprecierea accelerata a monedei nationale;

3. Deficit de cont curent, peste 11miliarde euro la sfarsit noiembrie ( cu peste 2 miliarde mai mult fata de anul trecut );

4. Datoria publica a crescut cu peste 2 miliarde euro;

5. A crescut Robor si implicit dobanzile la creditele romanilor;

6. Investitiile din bugetul de stat ( autostrazi ,modernizari cai ferate, regularizari de rauri etc), zero in conditiile in care tara are nevoie de dezvoltarea infrastructurilor;

7. Absortie zero a fondurilor de coeziune puse la dispozitie de Uniunea Europeana ;

8. Pretul la gaze a crescut cu 16 la suta ;

9. Pretul benzinei si motorinei a crescut cu peste 12 la suta ;

10. Pretul energiei electrice a crescut cu peste 15 la suta;

11. Alianta PSD-ALDE incapabila sa asigure stabilitate guvernamentala (doua guverne PSD, debarcate tot de PSD) ;

12. Guvernul neimplicat in procesele ce au loc la Bruxelles pentru reconfigurarea Uniunii Europene;

In aceste conditii este evident ca PSD –ul lui Daddy este incapabil sa gestioneze in favoarea romanilor chiar si o crestere economica robusta generata de conjuctura economica din Uniunea Europeana .

Plecand de la premisa ca PSD-ul nu este apt pentru guvernare, i-am propus Presedintelui Romaniei doua nume pentru functia de premier : Siegfried Muresan – europarlamentar, negociator sef al bugetului UE pentru anul 2018 si purtator de cuvant al PPE si Eugen Tomac – deputat, bine conturat ca politician pe idea unionist, fost secretar de stat si consilier prezidential.

Sunt convins ca niciodata Parlamentul nu ar fi votat caderea a doua guverne si intrarea in alegeri anticipate.

Din pacate, presedintele a ales cea mai comoda solutie pentru domnia sa desemnand-o pe teleormaneanca Viorica Vasilica Dancila, spre bucuria lui Daddy.

Oare sa fie dragostea de la Grivco de vina ?", a scris Basescu, pe pagina sa de Facebook.