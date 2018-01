"Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi al doilea mandat, dimpotriva. Cu usurinta cu care a desemnat-o pe doamna de la Teleorman, Iohannis isi pericliteaza al doilea mandat", a spus Traian Basescu, la postul B1 TV, citat de Agerpres.

Liderul PMP a spus ca tot arsenalul de critici pe care Iohannis le-a adus PSD-ului in anul 2017 nu mai are nicio credibilitate. Totodata, Basescu sustine ca "daca Iohannis voia sa inceteze topaiala fiscala, dadea functia de premier unui politician de opozitie".

Traian Basescu s-a declarat convins de faptul ca in cazul in care Klaus Iohannis ar fi desemnat in alt premier decat cel propus de PSD, era foarte posibil ca un numar mare de social-democrati nemultumiti de Liviu Dragnea sa fi sustinut in Parlament un guvern al opozitiei.

"Responsabilitatea era sa incerce si o alta solutie politica. Eu va garantez ca toata povestea asta, cum ca nu era majoritate, ar fi putut fi discutata pana la al doilea guvern pe care Iohannis l-ar fi trimis in Parlament. Niciodata Parlamentul n-ar vota pentru a doua oara caderea guvernului. (...) Acesta este si motivul explicit pentru care eu i-am facut presedintelui doua propuneri. Eu am considerat ca a nu face propuneri presedintelui, ii inchizi dreptul sa joace politic, iar nevoia jocului politic este imperioasa, pentru ca numirea celui de-al treilea premier in interval de 12 luni nu-i nicio garantie", a mai spus Basescu.

Fostul presedinte al Romaniei a subliniat ca Guvernul va fi condus in mod neconstitutional si ca cel care va lua deciziile in Executiv va fi in realitate Liviu Dragnea.

"O sa-si puna o armata de lachei in Guvern, va discuta direct cu ministrii ca si pana acum si premierul va fi, eventual, purtator de cuvant al deciziilor lui Daddy din Kiseleff", a sustinut Traian Basescu.