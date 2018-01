"Noi am propus, avand in vedere si propunerea PSD, prima propunere Siegfried Muresan care, spre deosebire de doamna nominalizata, Dancila de la Videle - are doua mandate si nu s-a auzit de ea prin Parlamentul UE, dl. Muresan a fost negociator al UE. Va amintesc ca in acele negocieri cu Comisia UE a obtinut 60 de milioane in plus pentru parteneriatul estic. In ceea ce priveste limbile straine, vorbeste vreo patru. Deci daca dl. presedinte are timp sa compare cei 2 europarlamentari, cu certitudine va opta pentru dl. Muresan. Nu mai vorbesc despre faptul ca are o puternica sustinere in PPE.

Este un om bine conturat din punct de vedere al activitatii. Pentru al doilea punct, am venit cu un politician bine conturat din punct de vedere al unionismului, Eugen Tomac, care cu siguranta va reusi sa construiasca al doilea guvern, daca primul nu va trece. Doua propuneri de oameni tineri si cu experienta politica; conturati, nu oamenii lui Daddy, ci care pe picioarele lor se pot sustine in functiile politice viitoare", a spus Traian Basescu, potrivit stirileprotv.ro.

Chestionat despre posililitatea ca presedintele Iohannis sa fie suspendat, raspunsul fostului presedinte a fost: "Daca PSD vrea sa il faca al doilea presedinte de pe acum, nu pot sa faca decat o suspendare. Mai toti romanii sunt impotriva suspendarii".