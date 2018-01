"In legatura cu doamna Dancila n-am niciun fel de obiectie. E buna, e femeie, tovarasi, imbunatateste compozitia, promovam femeile. E bine. O singura curiozitate am, s-o aud pe doamna Dancila vorbind in limba engleza", a declarat CTP, potrivit Stirileprotv.ro.

Intrebat de ce isi doreste sa o auda pe doamna Dancila vorbind in engleza, intrucat dumneai ar trebui sa cunoasca limba dat fiind faptul ca este europarlamentar, CTP a amintit ca nu este singurul parlamentar care nu stie engleza.

”Pai ce, am spus eu ca nu este europarlamentar? Este. Ce, credeti ca este singurul europarlamentar care nu stie engleza? Ia sa facem o verificare pe acolo. Eu am facut odata cu distinsii europarlamentari un test de soiul asta. Din 2009 si pana acum ni se spune ca are relatii cu notabilitati de la Bruxelles, cu oficiali. As vrea sa vad si eu daca are vreo relatie in afara de Corina Cretu, daca mai are vreo relatie cu cineva de pe acolo”, a mai spus Cristian Tudor Popescu in emisiunea Escu si Esca