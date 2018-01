„(...) Bineinteles ca nu incercam sa intervenim in problemele interne ale unui stat membru cum este Iranul sau Pakistanul, dar cred ca este nevoie de discutii cu cei care sunt factori de decizie ca drepturile femeii sa devina o realitate”, spunea Viorica Dancila, europarlamentar, premierul propus de PSD, potrivit Digi24.

Politologul Andrei Taranu a comentat, la Digi24, gafa facuta de Viorica Dancila. „Dincolo de faptul ca avem un interviu absolut ridicol, intrebarea i se pune in engleza si ea raspunde in romana, faptul ca pune doua state care se afla in mijlocul Orientului, Iran si Pakistan, doua tari care nici macar nu sunt prietene, in interiorul UE si, al treilea punct de vedere, limba de lemn absolut fascinanta pe care o foloseste aceasta doamna. Intr-un minut si jumatate nu spune absolut nimic. N-am inteles nimic, decat acel binecunoscut n-ar fi rau sa fie bine, pentru ca ea in genere nu poate sa ofere niciun fel de solutie, desi am inteles ca este membra a comisiei pentru egalitatea de gen”, a spus el.