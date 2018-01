El a tinut sa precizeze ca atat el, cat si Dragnea sunt "extrem de responsabili", noteaza stirileprotv.ro.



"Relatia mea cu domnul presedinte Dragnea este o relatie in care ambii, impreuna cu ceilalti colegi, incercam sa ducem o guvernare foarte buna si sa tinem un partid care in acest moment are in maini soarta intregii tarii si suntem extrem de responsabili. In plus, eu il consider prieten (...) si cred ca si dansul acelasi lucru", a afirmat Badalau la B1 TV.