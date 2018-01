Dan Barna a sustinut ca formatiunea sa este pregatita sa sustina un premier de la PNL, in masura in care principiile USR vor fi asumate de un prim ministru liberal.

"In masura in care aceste principii, pe care stiu ca si colegii liberali le sustin in mare parte, vor fi asumate de un astfel de premier, evident ca suntem pregatiti sa il sustinem", a raspus Barna, chestionat la Realitatea TV, daca USR ar sustine un prim ministru liberal.

In egala masura, formatiunea ar sustine si un premier tehnocrat, insa este de parere ca alegerile anticipate constituie solutia: "Alegerile anticipate sunt solutia, pentru ca actuala structura a Parlamentului face dificila o astfel de alternativa. (...) Miza pentru Romania este gasirea unei solutii non-PSD".

"Pozitia noastra va fi de nesustinere a oricarui premier din coalitia PSD-ALDE, dar din pacate pentru Romania va fi doar deschiderea unui pariu public cate saptamani va dura pana la urmatoarea criza guvernamentala din Romania. Orice premier, in afara de Liviu Dragnea, care nu poate sa fie premier, va sfarsi prin a intra in conflict, va fi demis, pentru ca aceasta este piesa in care traim de un an in Romania (...)

Noi asta vom solicita maine presedintelui, sa numeasca un premier non-PSD", a mai mentionat Dan Barna.