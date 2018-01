Senatoarea PNL sustine ca nu vede "argumente constitutionale pentru a se respinge aceasta candidatura" de catre presedintele Klaus Iohannis, scrie realitatea.net.

"Nu vad sa se finalizeze circul nici macar prin desemnarea unui nou prim-ministru din PSD. Presedintele, daca imi cereti o opinie, va juca in litera si in spiritul Constitutiei. Evident ca va face consultari maine. Va dori sa puna cat mai repede punct circului de pe scena politica si va tine cont de o eventuala majoritate parlamentara care in momentul acesta este de partea PSD-ALDE", a spus fostul lider PNL la TVR 1.

Alina Gorghiu a subliniat ca alegerile anticipate sunt cea mai buna solutie, fiind de parere ca "un gest rezonabil ar fi ca acest partid sa se retraga de la guvernare pentru ca nu mai are capacitatea de a o duce mai departe".