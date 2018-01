Consultarile vor incepe la ora 12,00, cu reprezentantii PSD si ALDE. La ora 13,00, urmeaza PNL, la 14,00 - USR, la 14,30 - PMP, iar la 15,00 - UDMR. Reprezentantii grupului parlamentar al minoritatilor nationale se vor intalni cu presedintele Iohannis la ora 15,30.

Social-democratii au nominalizat-o in sedinta Comitetului Executiv National de marti pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru, urmand ca ALDE sa se reuneasca miercuri in sedinta conducerii pentru a valida oficial propunerea PSD. Pe de alta parte, Opozitia sustine alegeri anticipate.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca Viorica Dancila este un europarlamentar respectat la Bruxelles iar desemnarea ei ca premier va ajuta Romania in procesul de pregatire a preluarii, anul viitor, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.

Dragnea a precizat ca va face parte din delegatia care va merge la Cotroceni alaturi de secretarul general al PSD, Marian Neacsu, si de inca un social-democrat, al carui nume nu este inca stabilit, precum si de doi reprezentanti ai ALDE. Potrivit ministrului de Externe, Teodor Melescanu, ALDE va fi reprezentata la consultarile de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier de secretarul general al formatiunii, Daniel Chitoiu, si de vicepresedintele Gratiela Gavrilescu.

Orban: Am hotarat sa nu participam la nicio formula de guvernare cu PSD

Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri anticipate, in masura in care este posibil constitutional, iar, in cazul in care nu se poate acest lucru, sa nu refuze raspunderea de a forma o majoritate parlamentara care sa sprijine un Guvern fara PSD, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban.

"Raspunderea exclusiva pentru crizele politice permanente care au fost declansate in Romania si pentru guvernare catastrofala este exclusiv a PSD. Obiectivul nostru este ca PSD sa nu mai fie la guvernare. Am hotarat sa nu participam la nicio formula de guvernare cu PSD, am hotarat sa votam impotriva oricarui Guvern care contine in structura guvernamentala PSD. Am decis ca mandatul delegatiei sa fie solicitarea de alegeri anticipate, in masura in care este posibil constitutional. PNL este pregatit sa isi asume raspunderea guvernarii prin castigarea alegerilor anticipate. Am hotarat ca, in cazul in care nu se va lua o decizie favorabila demararii procedurilor anticipatelor, PNL sa nu refuze in cazul in care i se solicita raspunderea de a forma o majoritate parlamentara care sa sprijine un Guvern evident fara PSD", a precizat Orban.

Delegatia PNL care va merge miercuri la Cotroceni pentru discutii privind desemnarea unui candidat pentru functia de prim-ministru va fi formata din presedintele liberal, Ludovic Orban, si prim-vicepresedintii Raluca Turcan, Ilie Bolojan si Iulian Dumitrescu. Orban a mentionat ca daca prim-vicepresedintele PNL Mircea Hava nu va putea veni miercuri la Cotroceni el va fi inlocuit cu un vicepresedinte.

USR solicita alegeri anticipate

USR va merge la consultarile de la Palatul Cotroceni cu propunerea de organizare de alegeri anticipate si nu va avansa un nume de premier, potrivit presedintelui partidului, Dan Barna.

El a spus ca jocul democratic presupune anumite etape pana la organizarea unor alegeri anticipate si atunci USR ii va solicita presedintelui sa numeasca un premier din afara coalitiei PSD, care va trebui sa guverneze printr-un eventual Cabinet "de compromis".

"Dar, vom sustine un astfel de Guvern. USR nu va participa in cadrul unui astfel de Guvern, dar vom sustine acest Guvern in masura in care cateva principii importante pentru noi se vor regasi in programul acestui Guvern: principiul fara penali in functii publice, un program national pe care l-am lansat acum cateva saptamani, reforma electorala si revenirea la alegerile in doua tururi. Guvernul respectiv ar trebui sa aiba si prioritati legate de amendarea acestei reforme fiscale si revenirea la principii stabile si Legile Justitiei - practic anularea a ceea ce s-a intamplat in Comisia Iordache", a adaugat Barna.

Intrebat daca USR are o varianta de premier in acest moment, Barna a raspuns: "In momentul de fata, noi consideram ca nu este necesar sa propunem un prim-ministru, pentru ca solutia corecta este cea a alegerilor anticipate, pentru ca orice prim-ministru propus daca va fi din zona PSD-ALDE - si vom cere presedintelui sa nu faca lucrul acesta - va fi doar o perioada, un pariu pana la urmatoarea criza".

Delegatia USR la Cotroceni va fi compusa din Dan Barna,Vlad Alexandrescu, Elek Levente, Ionut Mosteanu si Florina Presada.

Tomac: Avem propunere, sigur mult mai buna decat cea pe care a facut-o PSD

Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat ca acest partid va participa la consultarile de la Palatul Cotroceni si are o propunere de premier, pe care insa nu a dorit sa o faca publica.

''Avem propunere, sigur mult mai buna decat cea pe care a facut-o PSD. Daca se va ajunge in situatia de a se discuta despre formarea unei majoritati, propunerea noastra va fi capabila sa inceapa discutii si sa-si asume un rol atat de important, de a forma o majoritate si un Cabinet de ministri. (...) Cred ca, in cazul in care va fi nevoie sa se poarte negocieri politice, persoana desemnata de PMP va fi capabila sa aduca la aceeasi masa politicieni care vor gandi in interesul Romaniei si nu al unui partid politic'', a spus Tomac.



Liderul PMP a refuzat ca precizeze daca pentru obtinerea unei majoritati care sa sprijine propunerea PMP si formarea unei majoritati parlamentare popularii ar apela si la UDMR.

Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a declarat, pentru AGERPRES, ca principiul dupa care Uniunea se va ghida la consultarile de la Cotroceni este acela de a avea cat mai repede un Guvern, decizia privind persoana nominalizata de PSD pentru functia de premier urmand sa fie luata in forurile formatiunii.

"Pentru noi, cel mai important e cam ce a spus si presedintele Iohannis: vrem formarea unui Guvern cat de repede se poate, o instabilitate politica nu ajuta deloc. Acesta este principiul nostru cu care mergem la consultari, (...) sa avem un Guvern cat mai repede se poate", a sustinut Porcsalmi Balint.

Delegatia UDMR care va participa la consultari va fi formata din liderul Uniunii, Kelemen Hunor, deputatul Korodi Attila, senatorul Cseke Attila si primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad.

Liderul grupului minoritatilor nationale din Camera Deputatilor, Varujan Pambuccian, a declarat, pentru AGERPRES, ca delegatia deputatilor apartinand minoritatilor va merge la consultarile de la Palatul Cotroceni cu "un mandat de informare" si cu speranta ca peste sase luni nu vor fi reluate demersurile pentru o noua formula guvernamentala.

"Cu ce mandat poate merge un grup mic intr-o nebunie ca asta? Noi nu o sa inclinam probabil balanta in niciun fel. Nu avem nicicum, nici numeric si nici nu avem de ce. Este o nebunie interna a PSD, sa si-o rezolve. Singurii care pot juca in momentul de fata sunt presedintele si majoritatea parlamentara din care nu facem parte. E un mandat de informare mai de degraba, sa intelegem si noi daca de data asta vom avea o formula guvernamentala stabila sau o luam de la capat cu nebunia peste sase luni. Dar asta cred ca nici PSD nu stie. (...) In chestiunea aceasta suntem absolut echidistanti si asteptam sa vedem cum vor evolua lucrurile cu speranta ca nu o luam de la capat peste sase luni", a afirmat Pambuccian.

El a precizat ca grupul minoritatilor nationale nu a sustinut niciun Guvern in legislatura aceasta. Delegatia grupului minoritatilor nationale din Camera Deputatilor va fi formata din deputatii Varujan Pambuccian, Dragos Zisopol, Iulius Firczak si Giureci-Slobodan Ghera.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti, dupa ce a acceptat demisia premierului Mihai Tudose si desemnarea lui Mihai Fifor prim-ministru interimar, convocarea consultarilor cu partidele si formatiunile parlamentare.



"Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. (...) Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat pe ministrul Fifor ca interimar la conducerea Guvernului, iar pentru a avea o procedura cat se poate de rapida si cat tine de mine am decis sa convoc consultari cu partidele parlamentare pentru maine (miercuri - n.r.)", a spus seful statului, la Palatul Cotroceni.

El a aratat ca situatia in care s-a ajuns il "nemultumeste profund si il ingrijoreaza".

"La un an de la alegeri avem deja doua Guverne PSD esuate. Acum, evident, ca este nevoie de un Guvern pentru a scurta cat se poate de mult situatia de incertitudine. Eu vreau sa avem o procedura rapida, care va duce la stabilirea unui nou Guvern, fiindca aceasta nesiguranta politica nu trebuie sa degenereze in instabilitate politica si, mult mai important, vreau sa previn posibile urmari economice negative ale acestei crize generate iarasi in interiorul PSD", a afirmat Iohannis.