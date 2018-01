"Eu am propus o modificare legislativa ca secretarii de stat sa fie numiti de ministri", a declarat Liviu Dragnea, care considera ca secretarii de stat ar trebui sa fie numiti de ministri, "cu acordul premierului".

Presedintele Camerei Deputatilor a tinut sa precizeze ca, din pacate, premierul Mihai Tudose nu a primit o evaluare "serioasa" a secretarilor de stat de la toti membrii cabinetului."O sa o facem in perioada urmatoare. A inceput deja. Au inceput sa se organizeze colegii nostri si din Guvern si din partid ca in foarte scurt timp sa avem evaluarea fiecarui secretar de stat si mai ales sa vedem fiecare cum a ajuns acolo", a spus el, citat de digi24.ro.



Chestionat daca premierul nominalizat isi va putea alege ministrii din Cabinet sau acestia vor fi conveniti in cadrul CEx, raspunsul lui LIviu Dragnea a fost: "Numai un guvern tehnocrat ia oameni de pe strada. In orice partid, componenta Guvenului se discuta in interiorul structurilor statutare. Asa cum am avut (discutii – n.r) pentru candidatul pentru functia de prim-ministru, vom avea o discutie pentru fiecare candidat la functia de membru al Guvernului. I-am avertizat pe toti colegii mei. Viorica Dancila va avea un punct de vedere foarte important aici, dar nu poti sa vii in fata partidului «Asta e echipa mea, daca nu o votati, renunt»"