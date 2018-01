Potrivit surselor, Alina Bica nu s-a prezentat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul in care este judecata alaturi de fostul ministru Adriean Videanu, iar avocatul acesteia ar fi anuntat in sala de judecata ca este plecata in Costa Rica unde intentioneaza sa lucreze ca avocat.

Alina Bica nu a venit nici la inceputul lunii decembrie 2017 la proces, iar avocatii au depus atunci in instanta acte medicale care confirmau ca ea ar fi suferit un accident in Spania, au mai spus sursele, potrivit Agerpres.ro.

Fosta sefa a DIICOT poate parasi teritoriul Romaniei, ea neavand nicio interdictie in acest sens.

Alina Bica a fost condamnata in doua dosare penale, insa deciziile nu sunt definitive.

Astfel, in noiembrie 2016, ea a fost condamnata de Instanta suprema la patru ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului. In acelasi dosar, fostul ministru Adriean Videanu a fost achitat pentru complicitate la abuz in serviciu.

De asemenea, in ianuarie 2017, Alina Bica a primit 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului, in legatura cu interventii pentru clasarea unui dosar in care era implicat omul de afaceri Horia Simu.