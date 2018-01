"Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. Aceasta situatie in care s-a ajuns ma nemultumeste profund si este o situatie care ma ingrijoreaza. Iata ca, la un an de la alegeri, avem deja doua guverne PSD esuate. Avem acum, evident, nevoie de un Guvern, pentru a scurta, cat se poate de mult, situatia de incertitudine. Eu vreau sa avem o procedura rapida, care va duce la stabilirea unui nou Guvern, pentru ca aceasta nesiguranta politica nu trebuie sa degenereze in instabilitate politica si, mai important, vreau sa previn posibile urmari economice negative generate de criza din itneriorul PSD. Dupa demisia lui Tudose, l-am desemnat pe ministrul Fifor ca interimar, iar pentru a avea o procedura cat se poate de rapida, am decis sa convoc consultari cu partidele parlamentare pentru maine. Voi trimite chiar acum invitatiile de participare la consultari”, a spus presedintele.

Declaratiile vin dupa ce, luni seara, Mihai Tudose a anuntat ca va demisiona. Marti, el ar urma sa mearga la Cotroceni, unde sa ii inmaneze personal demisia sefului statului.