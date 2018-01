"De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii Romaniei. Ceea ce am vazut in aceasta seara este confirmarea faptului ca actuala structura de guvernare, aceasta majoritate PSD-ALDE este incapabila sa guverneze pentru simplul motiv pentru ca ea a fost gandita sa functioneze ca un cabinet de avocatura pentru problemele personale ale lui Liviu Dragnea.

Si cat timp continuam in aceasta logica, orice premier va avea Romania va fi respins de Liviu Dragnea intr-o ordine de saptamani sau luni, cum s-a intamplat si de aceasta data. Pentru ca toata miza, din pacate pentru Romania, sunt problemele penale ale lui Liviu Dragnea. Singura alternativa noi o vedem in alegerile anticipate, prin care sa se poata crea o majoritate careia sa-i pese de guvernarea Romaniei, ca de un an de zile PSD-ALDE a aratat ca Romania este pentru ei ultima prioritate", a declarat Dan Barna, potrivit dcnews.ro, care citeaza Agerpres.