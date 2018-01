"Trebuie sa fiu realist si corect si sa spun ca presedintele Iohannis nu e fericit de situatia in care am ajuns si asta ne-o asumam. In acelasi timp cred ca presedintele Iohannis, asa cum a aratat pana acum, va respecta Constitutia si va tine cont de o majoritate care va sustine propunerea pe care noi o vom face", a afirmat Liviu Dragnea intr-o conferinta de presa, potrivit jurnalul.ro.