"Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, nici pana astazi explicata. Comitetul Executiv National este rupt de partid. Organizatiile de partid au transmis clar ca nu este de acceptat o noua daramare a propriului guvern.



Dragnea este doar o umbra a lui Dady. A reusit, prin oamenii care conduc interimar diferite organizatii judetene, oameni care depind de el, sa obtina o noua majoritate in acest sinistru CEx.

Probabil ca va trebui sa desfiintam denumirea asta...poate chiar structura in sine, cand vom schimba statutul.

Liviu Dragnea nu a castigat nimic. A aprins fitilul unei revolte cum nu a mai fost vreodata in partid. Continuam lupta. Dupa ziua de astazi, tuturor le este clar ca nu mai putem continua asa. Urmeaza vremuri foarte grele pentru Romania, pentru PSD, pentru fiecare dintre noi.

Un singur om, paranoic, corupt, bolnav de putere si obsedat de control a reusit sa arunce tara in aer. Din nou", a scris Catalin Ivan pe Facebook.