"Al doilea Guvern PSD daramat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu? Consecintele le calculeaza cineva din PSD, consecinte pentru mediul economic, investitori, parteneriate externe, credibilitatea institutiilor etc?

PSD nu se ocupa de programul de guvernare, de promisiunile din campanie, ci de agenda personala a sefului...Trist rau!

PSD isi bate joc de increderea pe care a primit-o de la romani. Aruncand mereu ideea "noi am castigat alegerile", acesti oameni isi permit sa se foloseasca de institutiile fundamentale ale statului pentru mofturile unui om. PSD nu guverneaza pentru Romania, ci pentru Liviu Dragnea si e in permanenta intr-o campanie de victimizare si de aratare a vinovatilor oriunde, mai putin in curtea lor.



Intre timp, Romania pica in ochii partenerilor externi, economia se duce la vale, moneda se devalorizeaza, inflatia creste, se pierd fonduri europene, iar mediul de afaceri este bulversat.

PSD se zbate in mocirla, iar noi suntem trasi fara voie in mlastina.



Un gest rezonabil ar fi ca acest partid sa se retraga de la guvernare pentru ca nu mai are capacitatea de a o duce mai departe.

Alegerile anticipate ar fi singura solutie pentru depasirea acestei crize fara sfarsit si revenirea la normal. Din pacate este aproape imposibil.

Vedem azi o noua zi, un alt circ pe stanga", a scris Alina Goghiu pe Facebook.