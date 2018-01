"Un an si unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliti in batalii de partid, doua guverne au fost decapitate de ambitii politice meschine.

Nu cred ca exista precedent in Romania ca un partid cu o majoritate confortabila in Parlament sa-si decapiteze doua guverne intr-un an.

Pe langa populism si incompetenta, guvernarea PSD-ALDE adauga un ingredient periculos pentru tara: instabilitate politica.

PSD si ALDE nu sunt in stare sa isi asume responsabil guvernarea, o responsabilitate care vine de la votul pe care l-au primit din partea oamenilor care au crezut in ei. Rezultatul nu poate fi decat unul singur: vor duce tara de rapa.

Din punctul meu de vedere, coalitia PSD-ALDE a esuat.

Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE.

Este nevoie de o alternativa. O alternativa care trebuie construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care e condusa tara de un an incoace si care acum sunt asteptati sa gandeasca solutii.

Daca vor fi alegeri anticipate ne asumam sa fim parte a acestei solutii.

P.S. : PSD aproape ca doreste cu insistenta sa demonstreze ca nu e capabil ca partid sa propuna tarii un premier in care sa creada. Si atunci, cum ar putea convinge tara ca poate sa o guverneze?

Inainte de a ameninta in stanga si in dreapta cu suspendari, cred ca PSD trebuie sa raspunda la aceasta intrebare", a scris Dacian Ciolos, pe pagina oficiala de Facebook.