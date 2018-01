"Daddy ? Un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara. Daddy, vezi ca Romania se afla intr-o zona cu tensiuni militare,intr-o Uniune Europeana aflata in plin proces de reasezare, proces la care noi nu participam pentru ca n-avem timp.

Nu mai vorbim de deprecierea monedei nationale, de cresterea dobanzilor, de stoparea investitiilor directe etc, etc.

Totusi, in lumea democratica, schimbarea guvernelor are o logica ce vizeaza interesul national si nu ambitiile unui DADDY. Dragnea a reusit sa faca din Romania o tara care se indreapta cu mare viteza catre "ape mici", unde poate esua.

PS - in tara se afla premierul Japoniei Shinzo Abe, interesat de investitii in Romania. Sa-l trimitem la Daddy, ca noi tocmai am ramas fara guvern", a scris Traian Basescu, pe pagina de Facebook.