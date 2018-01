Shinzo Abe si-a anulat vizita la Guvern dupa ce Mihai Tudose a demisionat din functia de premier.

Premierul Japoniei va ajunge la ora 16:00 la Palatul Cotroceni, unde va fi primit de presedintele Romaniei, iar cei doi vor purta convorbiri in format restrans, in plenul delegatilor, vor face declaratii de presa comune si vor participa la un dineu oficial, organizat de Iohannis pentru prim-ministrul Japoniei, informeaza News.ro.

Cei doi vor discuta despre stadiul si modalitatile de consolidare a relatiilor dintre Romania si Japonia, atat la nivel economic, cat si politic, cultural, al securitatii si al relatiilor inter-umane.

Aspecte ale colaborarii vor fi puse in discutie inclusiv in contextul Acordului de Parteneriat Economic dintre Japonia si Uniunea Europeana, evolutiile regionale, cu accent asupra situatiei din Coreea de Nord, dar si cooperarea dintre tara noastra si Japonia, in plan multilateral.

Paul Stanescu, viceprim-ministru se va intalni cu o delegatie oficiala si economica din Japonia, condusa de directorul adjunct al cabinetului prim-ministrului Japoniei, Kotaro Nogami.