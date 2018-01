Printre numele deja vehiculate se numara: Viorica Dancila, Lia Olguta Vasilescu sau vicepremierul Paul Stanescu, care a anuntat saptamana trecuta ca nu va accepta aceasta functie.

Liviu Dragnea a declarat ca nu va face nicio propunere, in cadrul unei conferinte de presa sustinute luni seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului. Liderul PSD isi argumenteaza decizia, declarand ca are "mana foarte proasta".

”Se pare ca eu am mana foarte proasta (...) Le-am spus colegilor mei astazi ca eu nu voi face nicio propunere. Prima data, la Sorin Grindeanu, eu am facut propunerea, ei au votat-o. La Tudose am avut o discutie cu fiecare in parte, pe cine ar vede, pe cine n-ar vede (sic!). Maine au nu voi face nicio propunere”, a explicat Dragnea, potrivit News.ro.

Dragnea a mentionat ca trebuie mentinuta actuala structura a Guvernului, iar despre situatia lui Carmen Dan, liderul PSD a spus ca CEx va decide daca ea ramane sau nu in Guvern.

In ceea ce priveste situatia presedintelui Iohannis, care este nevoit sa desemneze cel de-al treilea premier, in decursul unui an, Dragnea a precizat ca nu este prea fericit, dar ca va respecta Constitutia.



”Cred ca presedintele nu e foarte fericit de situatia in care am ajuns, dar cred ca presedintele Iohannis va respecta Constitutia si va numi premierul de la majoritate”, a afirmat liderul PSD.