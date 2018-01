Anuntul a fost facut de vicepremier pe pagina sa oficiala de Facebook, dupa ce premierul Tudose a anuntat ca demisioneaza, dupa ce a ramas fara sprijin politic.

"Multumesc premierului Mihai Tudose, intregii echipe guvernamentale si tuturor colegilor mei pentru modul exemplar in care am colaborat in aceasta perioada. A fost un efort extraordinar pentru a duce la indeplinire angajamentele din programul de guvernare cu care am castigat alegerile. Avem o crestere economica record, am crescut salarii si pensii, avem cea mai mica rata a somajului si am demarat investitii majore in infrastructura. Sunt rezultate bune care ofera viitorului guvern o baza solida pe care sa construiasca in continuare astfel incat sa aduca prosperitate romanilor", scrie Ciolacu, pe Facebook.

Deputat si presedinte al PSD Buzau, Marcel Ciolacu a tinut sa puncteze ca va continua sa lupte pentru proiectele de dezvoltare a judetului Buzau.