"Marti (16 ianuarie - n.r.) voi avea o intrevedere cu presedintele CEDO. Pe data de 25 ianuarie trebuie, ca termen limita, sa prezentam foaia de parcurs. Noi avem foaia de parcurs de multa vreme redactata. In fiecare zi mai adaugam cate ceva. (...) Eu voi avea intrevedere, expertii vor avea intrevedere la Grefa Curtii. Voi prezenta in Guvern. Am vorbit si cu premierul in acest sens, dupa care, cel mai probabil luni, pe 22 ianuarie, trimitem memorandum, foaia de parcurs, la CEDO", afirma, pe 11 ianuarie, Tudorel Toader, potrivit Agerpres.ro.

Intrevederea se va desfasura la sediul CEDO, incepand cu ora 14,00.

Anterior, ministrul Tudorel Toader anunta pe Facebook ca pe 16 ianuarie conducerea MJ va avea o intrevedere cu personalul din Grefa CEDO pe aceasta tema.

"Ulterior, o echipa de experti de la justitie - externe - interne - finante - probatiune si ANP va avea o intrevedere cu personalul din Grefa CEDO. Intrevederea se va desfasura la sediul CEDO si se va referi la punerea in executare a masurilor luate. (...)", preciza Toader.

Pe 8 ianuarie, MJ a gazduit intalnirea Grupului de lucru care a avut ca scop discutarea calendarului pentru punerea in aplicare a masurilor in vederea solutionarii problemei supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie.

Potrivit unui comunicat al MJ, a avut loc intalnirea Grupului de lucru stabilit in anul 2012 prin Memorandumul cu tema "Efectele constatarii incalcarii de catre Romania a interdictiei tratamentelor inumane sau degradante in cauza Iacov Stanciu impotriva Romaniei", lucrarile fiind conduse de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participand reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe - Agentul Guvernamental pentru CEDO, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Administratiei Nationale a Penitenciarelor, Directiei Nationale de Probatiune si ai directiilor de specialitate din cadrul MJ.

Sursa citata mentiona ca, la data de 25 aprilie 2017, CEDO a pronuntat hotararea-pilot in cauza Rezmives si altii impotriva Romaniei (numerele 61467/12, 39516/13, 48231/13 si 68191/13) in ceea ce priveste conditiile de detentie din inchisorile si centrele de retinere si arest preventiv din Romania.

Prin dispozitivul acestei hotarari, arata MJ, Curtea a solicitat statului roman ca, pana la data de 25 ianuarie, sa prezinte, in cooperare cu Comitetul de Ministri ai Consiliului Europei, un calendar pentru punerea in aplicare a masurilor in vederea solutionarii problemei supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie.