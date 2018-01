Situatia in care PSD are de ales intre premier si ministrul Carmen Dan are, in opinia lui Traian Basescu, o singura rezolvare: demisia lui Carmen Dan



"Despre criza din PSD!

Intr-un context european important, de care Romania ar putea profita, Dragnea si Tudose "se joaca de-a doamna Carmen Dan."

Aici nu conteaza cine are dreptate. Conteaza doar ce spune Constitutia, care, in disputa dintre un membru al guvernului si premier ii da intotdeauna dreptate primului-ministru, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului, adresata Presedintelui Romaniei. Ministrul nu poate cere revocarea premierului. Doar asa poate functiona guvernul. Asta-i viata.

Nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADY. Doar PCR era deasupra institutiilor statului. Va mai amintiti?", a scris, pe Facebook, Traian Basescu.