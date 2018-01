"Daca partidul imi va cere, voi face asta", a afirmat Carmen Dan, chestionata de jurnalisti daca va demisiona din functia de ministru.

La randul sau, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat cum va vota daca se va ajunge la un vot cu privire la retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose, rapsunsul sau fiind ca va vota cu partidul.

"Eu vreau sa va spun doar atat, ca, in toata perioada asta, nu am iesit in nicio aparitie publica, doar am citit scrisori, am urmarit aparitii publice. Si atat. O sa vorbesc acum la CEx", a adaugat liderul social-democrat, citat de digi24.ro.