"In legatura cu remaniabilii, orice membru din Guvern este remaniabil, m-ati intrebat daca se refera la mine. Din acest punct de vedere, insa, nu pot sa va dau un raspuns, ca nu eu ma remaniez. Va asigur ca nu am de gand sa-mi dau in niciun caz demisia, deci este vorba de o decizie pe care o va propune primul ministru si care va fi acceptata, aprobata, de liderii coalitiei de guvernare PSD si ALDE", a declarat Melescanu.

El a mentionat ca divergentele dintre prim-ministrul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu influenteaza politica externa.

"Din punctul de vedere al impactului, nu are nicio influenta asupra politicii externe, care este o politica nationala, nu este o politica de partid sau ideologica. Este o politica in masura sa reflecte promovarea intereselor nationale a Romaniei si acest lucru il facem, si unii dintre noi chiar stim cum sa o facem in continuare, indiferent de conditiile in care ne desfasuram activitatea", a adaugat el, citat de ziaruldeiasi.ro.