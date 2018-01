Ministrul Educatiei precizeaza ca reuniunea Comitetului Executiv al PSD va "clarifica acest lucru".

Liviu Pop a declarat ca nu a vazut vreun conflict intre Dragnea si Tudose si pune aceste tensiuni pe seama dimensiunii partidului.

"Personal, nu am vazut niciun conflict intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, nu sunt membru al CEx, dar, cu siguranta, ziua de astazi va aduce clarificarea acestui subiect si ne vom concentra mai mult pe programul de guvernare, ca, astazi, orice masura luam prin programul de guvernare, o masura buna, e alimentata de anumite conflicte si presupuse conflicte. Pentru ca suntem o organizatie mare, avem foarte multi lideri, in interiorul acestui for decizional trebuie sa ne exprimam parerile. Chiar daca anumite decizii luate la nivelul forului nu ne convin, nu avem voie sa le comentam”, a declarat ministrul Educatiei, potrivit Digi24.ro.