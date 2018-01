"Criza pentru Romania a inceput din prima zi a Guvernarii PSD–ALDE, ea insasi fiind o situatie de criza in economie si in justitie pentru ca instabilitatea politica se resimte din ce in ce mai mult in societate.

Practic, acesta este riscul de a avea la guvernare un partid asa cum este PSD acum: subordonat interesului personal a lui Liviu Dragnea si condus dupa un sistem feudal.

Pana si lupta acestor zile sta tot sub egida individualismului liderului care nu accepta faptul ca trebuie sa faca un pas in spate pentru ca presiunea problemelor sale juridice apasa mult prea greu si ca politica pumnului in gura a apus.

Un lucru e cert, Romania nu poate fi sacrificata pentru planurile personale ale unei persoane care vremelnic conduce o majoritate parlamentara.

Schimbarea premierului pentru a doua oara intr-un an ne-ar duce in penibil. Nu este nici aceasta o solutie decenta.

PSD are un palmares intunecat in ceea ce priveste modul in care iese din astfel de crize interne. Nu cred ca azi vom vedea o minune, ci mai degraba o confirmare a unor metehne pe care deja le cunoastem.

Un lucru ma macina insa: in timp ce coalitia se cearta pe putere, cine guverneaza Romania?

Perspectivele economice sunt foarte rele: dobanzile si inflatia au luat-o in sus si riscam sa pierdem 1,5 miliarde de euro din fonduri europene. Singura solutie acceptabila este ca acest partid sa isi recunoasca incompetenta si sa plece. Atat timp cat PSD va fi la guvernare, pentru Romania nu va fi bine.

Daca acceptam ca PSD este nociv, atunci sa ne insusim ca avem nevoie de un proiect politic prin care acest partid sa fie indepartat pana cand va intelege ca trebuie sa se reformeze din temelii", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.