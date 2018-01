"Premierul are decizia vizavi de ministri, dar trebuie sa comunice deciziile vizavi de ministri. E clar ca unul dintre ei trebuie sa plece. Maine vom discuta in cadrul Comitetului Executiv aceasta situatie. Trebuie sa iesim din situatia aceasta. In acest moment in Guvernul generat de noi avem un conflict deschis si trebuie sa gasim o solutie sa mergem mai departe. Trebuie sa gasim o solutie vizavi de reforma din politie, pana la urma in acest moment guvernul generat de PSD raspunde de bunul mers al lucrurilor din tara aceasta. Si noi suntem oameni responsabili si trebuie sa analizam lucrurile si sa luam masurile care se impun", a spus Badalau intr-o emisiune la Antena 3.

El a afirmat ca nu vede motivul pentru care presedintele PSD, Liviu Dragnea, ar putea sa ceara retragerea sprijinului politic lui Tudose, scrie Agerpres.

"Acum doua saptamani domnul presedinte a spus ca este multumit de activitatea domnului Mihai Tudose ca premier. (...) Am spus in acel moment (n. red. - la investirea in functie) ca avut indoieli vizavi de anvergura domnului Tudose. Nu imi mentin acel punct de vedere, pentru ca, prin activitatea lui si prin rezultatele Guvernului la finalul lui 2017, m-a contrazis si mi-a certificat ca este un premier bun. (...) O supozitie, cred ca vom avea o problema mare daca vom retrage sprijinul politic domnului Tudose, pentru ca presedintele a anuntat si a fost o declaratie publica in care a spus ca a treia oara nu va mai nominaliza un premier PSD. (...) Eu consider ca avem maturitatea, intelepciunea, imi cunosc colegii din judete, ca nu vom face aceasta greseala si ca vom identifica calea de mijloc, respectand statutul partidului, pentru a guverna in continuare cu succes ca si pana acum", a sustinut presedintele executiv al PSD.

Badalau: "Exista o disputa in partid, dar lucrurile nu sunt totusi atat de grave"

In legatura cu convocarea, luni, a Comitetului Executiv National al PSD, Niculae Badalau a spus ca acesta trebuia sa aiba loc cat mai repede din cauza scandalului de la Ministerul Afacerilor Interne.

"Exista o disputa in partid, care din pacate a fost accentuata de media, dar lucrurile nu sunt totusi atat de grave. Tot timpul exista o dezbatere de idei in partid care e normala. Comitetul Executiv trebuia facut cat mai repede din cauza scandalului de la Ministerul de Interne, stiti foarte bine pedofilul, lucrurile foarte grave care s-au intamplat si trebuia gasita o solutie cat mai rapid", conform presedintelui executiv al PSD.

Intrebat cine dintre Carmen Dan si Mihai Tudose are dreptate, Badalau a afirmat ca trebuie asteptat finalul anchetei, insa raporturile dintre cei doi trebuiau discutate in cadrul Guvernul si al partidului, nu in spatiul public, "lucru care este foarte grav" si care duce la neincredere intr-un "organ al statului extrem de important" in conditiile in care s-a lucrat si la Codul politistului.

"Stiti foarte bine ca noi sustinem suprematia legii, gandeam cu totul altceva vizavi de aceasta institutie. Arata (n. red. - cazul de la Interne) ca in aceasta institutie exista o caracatita sau ca ea nu functioneaza foarte bine si trebuie luate masuri drastice, extrem de drastice. Aici nimeni nu are nicio indoiala. (...) Din punct de vedere al premierului, cred ca a gresit si dansul anuntand ca nu poate sa mai lucreze cu doamna ministru, doamna fiind o colega de Senat si fiind un senator extrem de muncitor. Dar din punct de vedere al activitatii de la Interne, nu eu o analizez, ci premierul si lucrurile trebuiau discutate in cadrul Comitetului Executiv si al Guvernului. Prim-ministrul venea cu o evaluarea, spunea ca sunt acolo deficiente si ceea ce dansul dorea vizavi de doamna ministru, luam o hotarare si mergeam mai departe", a mai afirmat Badalau.

El a sustinut ca personal pledeaza pentru "o solutie de intelepciune si maturitate" pentru a putea merge mai departe cu un Guvern Tudose care "a functionat bine si a inchis anul trecut cu deficitul propus, a platit salarii, pensii, iar cu programul de guvernare este la zi". "Deci cu tot ce ne-am propus politic pana in acest moment suntem la zi. Bineinteles ca au aparut si alte evenimente nefericite asa cum este cel de la Interne, lucruri pe care le rezolvam pe parcurs", potrivit lui Niculae Badalau.

Referitor la scrisoarea deschisa pe care a trimis-o conducerii PSD, Badalau a afirmat ca a conceput-o impreuna cu consilierii sai si sfatuindu-se cu Adrian Nastase pentru ca "democratia in partid sa revina si sa existe mai mult dialog si transparenta".

Badalau a precizat ca nu exista un conflict Dragnea - Tudose in PSD

"Guvernul Tudose este format din oameni politici, premierul Tudose este vicepresedinte al partidului si restul sunt presedinti de organizatii sau oameni care au functii politice in acest partid. Exista un singur grup - PSD - din care parte dintre noi au fost garantati de noi sa puna in aplicare programul. Media, de la conflictul ivit de la oroarea de la Interne a dus conflictul Tudose - Dan la Tudose - Dragnea, ceea ce nu este adevarat, pentru ca domnul presedinte Dragnea nu a avut nicio pozitie publica pana in acest moment. Eu sunt convins ca au discutii. Nu am vazut niciun conflict intre Tudose si Dragnea", a spus presedintele executiv al PSD.