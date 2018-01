El a declarat, intr-o emisiune la postul de televiziune B1, ca ministrul de Interne a provocat criza "probabil indemnata de Dragnea", anuntand public schimbarea sefului Politiei Romane, cu toate ca nu avea prerogative si stiind ca premierul Mihai Tudose nu este de acord cu acest lucru.

"Doamna Carmen Dan este vinovata. Stiind ca desemnarea sefului Politiei depinde de premier, cum anunti tu public ca va fi schimbat seful Politiei fara sa ai acordul premierului? Daca nu poti, de ce nu discuti cu premierul? S-a pus singura intr-o situatie extrem de dificila prin refuzul pe care i l-a administrat premierul imediat ce a spus sa fie schimbat. Eu pe sursele pe care le am aflu ca doamna Carmen Dan a stiut ca premierul nu a vrut sa il schimbe pe seful Politiei si a provocat criza, probabil indemnata de Dragnea, dar nu vreau sa fac un pacat", a afirmat Basescu.

Liderul PMP crede ca in Comitetul Executiv National al PSD, care va avea loc luni, Liviu Dragnea "va propune mentinerea doamnei Carmen Dan in Guvern, pe care foarte probabil Tudose o va accepta". El considera ca mentinerea ministrului de Interne in Executiv este "o impacare rusinoasa" care il va "descalifica" pe Tudose ca prim-ministru.

O a doua varianta avansata de Traian Basescu este inlocuirea ministrului Carmen Dan cu un alt om de incredere al lui Dragnea, scrie Agerpres.



"A doua varianta este aceea care salveaza Guvernul. A doua varianta ar fi ca Dragnea sa inteleaga ca premierul nu poate sa o mai tina in Guvern pe doamna Carmen Dan, sa o retraga si sa isi puna tot un om al lui si asta ar rezolva problema institutional", a precizat Basescu.

Totodata, presedintele PMP a spus ca este de parere ca inlocuirea lui Tudose si mentinerea in cabinet a lui Carmen Dan este o solutie care l-ar "decredibiliza" pe Dragnea atat pe plan intern, cat si extern.