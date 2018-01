"Organizatia Municipala Iasi a PSD subliniaza faptul ca responsabilitatea actului de guvernare apartine Primului Ministru si echipei sale, iar orice decizie privind buna functionare a acestei echipe, in vederea implementarii eficiente a Programului de Guvernare, trebuie luata in interiorul Guvernului PSD - ALDE validat si sustinut politic de Parlamentul Romaniei.



Organizatia Municipala Iasi a PSD avertizeaza asupra pericolului acut ca noul experiment politic in fata caruia ne aflam sa subrezeasca increderea alegatorilor si sa vulnerabilizeze partidul in fata adversarilor politici, sa destabilizeze profund situatia economica a tarii, sa intarzie si mai mult absorbtia fondurilor europene si sa deprecieze iremediabil credibilitatea Romaniei in fata partenerilor externi", se arata intr-un comunicat de presa.