"La data de 5 ianuarie 2018, in baza mandatelor emise de Judecatoria Bolintin-Vale, politistii Serviciului de Investigatii criminale au efectuat doua perchezitii domiciliare la doua imobile din judetele Giurgiu si Ilfov, in urma carora au fost ridicate mai multe documente. Fata de persoana in cauza exista suspiciunea ca, in nume propriu, dar si prin intermediul altor persoane, incepand cu anul 2009, a dat bani cu camata, ca indeletnicire, fara a avea o calitate autorizata in acest sens", se arata intr-un comunicat de presa emis duminica de IPJ Giurgiu.

Totodata, din cercetari a reiesit ca imprumuturile ar fi fost disimulate in mai multe acte notariale, reusind astfel sa deposedeze persoanele vatamate de mai multe proprietati si bunuri constand in imobile, terenuri si autoturisme, se arata in comunicatul de presa.

Fata de persoana in cauza a fost luata masura retinerii, iar sambata, 13 ianuarie, barbatul a fost prezentat judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Bolintin-Vale, care a dispus masura preventiva a arestului la domiciliu pe o durata de 30 de zile.

Contactat de AGERPRES, consilierul judetean Mihnea Boerescu a confirmat faptul ca este cercetat.



"In aceasta situatie si pentru ca asa prevede si statutul PNL, am luat decizia sa imi dau demisia din partid si din Consiliul Judetean pentru a nu crea un prejudiciu de imagine partidului. Sunt la dispozitia organelor de ancheta", a declarat Mihnea Boerescu.