"In calitate de parlamentar ales si in calitate de ministru numit de catre colegii mei din PSD, consider ca, in primul rand, Romania are nevoie de stabilitate si de o buna guvernare, pentru ca masurile propuse in campania electorala din 2016 sa poata fi respectate in totalitate.



Am ajuns deputat PSD Maramures, la al doilea mandat, prin votul liber exprimat de cetatenii judetului pe care il reprezint, fiind o pozitie care ma onoreaza si ma responsabilizeaza.

Am fost numit ministru al Economiei de catre colegii mei din PSD, in cadrul unei sedinte de Comitet Executiv al partidului. Mesajul meu catre toti cei care mi-au acordat increderea, investindu-ma cu votul lor, este acela ca ma voi supune, neconditionat, oricarei noi decizii care va fi luata de catre CEx al PSD.

Inainte de toate primeaza interesele Romaniei si ale romanilor. Romania are nevoie de stabilitate, de coerenta si de o buna guvernare. Pentru a putea asigura aceasta buna guvernare, este imperios necesar ca liderii centrali ai partidului si factorii decizionali ai Guvernului sa dea dovada de unitate, de intelegere si sa ia decizii in consens cu interesul tarii.

Toti ministrii Cabinetului Tudose au fost propusi de catre partid, iar eu, personal, ma voi supune oricarei decizii de partid care va fi luata in cadrul primului CEx al PSD", sustine Gheorghe Simon, intr-un comunicat de presa transmis de catre minister, potrivit ziare.com.