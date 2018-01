"Am crezut, cred si voi continua sa cred, in forta colectiva a partidului, in capacitatea de analiza, de pregatire si de luare a deciziilor.

Intotdeauna, coeziunea in partid a fost alimentata de calm, echilibru si inteligenta, izvorate din dorinta de a face bine pentru tara.

Programul de Guvernare, prezentat in campania electorala de catre presedintele Liviu Dragnea, aprobat in Parlamentul Romaniei, a fost si ramane juramantul politic, pe care l-am depus in fata electoratului si pe care trebuie sa il ducem la indeplinire.

Acesta este scopul si rolul nostru, al tuturor acelora care am fost investiti cu incredere din partea Partidului Social Democrat, cel care a castigat alegerile si a generat o majoritate stabila in Parlament.

Analizele periodice in partid devin obligatorii si necesare, iar convocarea Comitetului Executiv National pentru luni, 15 ianuarie, este o secventa a preocuparii partidului privind buna desfasurare a activitatii, in vederea ducerii la indeplinire a Programului de Guvernare", a scris Petre Daea pe Facebook.