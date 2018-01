"Sunt increzator ca in cadrul Comitetului Executiv National se va lua o decizie inteleapta care va servi in mod obligatoriu interesul romanilor de avea o guvernare solida si eficienta. Scopul nostru este unul singur: continuarea implementarii masurilor din Programului de Guvernare, pentru care PSD a fost votat masiv de romani.

La nivelul Ministerului Sanatatii, in 2018, vom accelera ritmul implementarii acestor politici menite a imbunatati calitatea actului medical oferit pacientilor romani, precum si conditiile de munca pentru personalul medical. PSD a facut din Sanatate o prioritate a guvernarii, lucru care se vede si in bugetul pentru acest an.

Cred, asadar, ca avem nevoie de calm, responsabilitate si unitate ca sa realizam munca pentru care am fost votati", a scris Florian Bodog pe Facebook.