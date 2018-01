"Am luat act de intentia convocarii sedintei Comitetului Executiv National pentru ziua de luni, 15.01.2018, la cererea mai multor lideri ai partidului. In acest sens, fac si eu urmatoarele precizari:

1. Sunt ingrijorat cu privire la evolutiile interne din partid si cred ca ne aflam intr-un moment de rascruce. Performantele economice inregistrate in anul 2017, cresterile de salarii si pensii si alte lucruri bune ale guvernarii au fost, in buna parte, anulate de conflictul intern.



2. Consiliile Judetene, primarii, oamenii din judete au nevoie de un guvern care sa le sprijine proiectele. #Romania are nevoie de stabilitate pentru a continua sa se dezvolte. Oamenii asteapta de la noi rezultate, locuri de munca mai bine platite, autostrazi, scoli, spitale etc. Nu cred ca putem sa o luam mereu de la capat din 6 in 6 luni.

3. Ar fi sinucidere politica pentru Partidul Social Democrat o noua schimbare de guvern. O demisie a Primului Ministru sau o noua motiune de cenzura impotriva propriului guvern ar duce partidul din nou la mana presedintelui Iohannis (pentru desemnarea premierului) si la un vot in Parlament, ambele situatii creatoare de incertitudini. De aceea, trebuie sa dam dovada de responsabilitate si sa constientizam gravele prejudicii de imagine pe care le poate inregistra partidul, precum si riscul aruncarii tarii in instabilitate politica. Este datoria noastra sa fim lucizi.

4. Trebuie sa strangem randurile, sa analizam care este cea mai buna solutie pe baza unei decizii colective si democratice, facand apel la toti oamenii competenti care pot da un plus actului de guvernare. Nu sunt de acord sa sacrificam partidul si guvernarea pentru rafuielile si ambitiile personale ale unor lideri!

5. Am fost si raman un om de partid. Militez pentru unitatea acestuia, diversitatea de opinii si pentru luarea deciziilor in structurile statutare", a scris Adrian Tutuianu pe Facebook.