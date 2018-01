"Au existat atacuri dure impotriva maghiarilor in urma declaratiilor premierului Romaniei. Noi nu trebuie sa raspundem pe acelasi ton, ci sa raspundem pe un ton calm, pasnic si tolerant. Avem comunitati nationale care traiesc aici, pe acest teritoriu si in alte parti ale Europei. Trebuie sa fim constienti ca aceste comunitati nationale reprezinta o resursa, un potential pentru dezvoltarea tarilor locuite de aceste comunitati. Noi ne bazam unii pe altii, aceste comunitati nationale se bazeaza unele pe altele si actioneaza impreuna pentru dezvoltarea tarilor lor si a regiunilor lor. Daca nu ne vom infrunta unii cu ceilalti si vom lucra unii cu ceilalti, vom reusi sa fim in Europa Centrala si de Est o putere care nu poate fi ignorata nici de cei de la Est, nici de cei de la Vest'', a afirmat Kover Laszlo, la manifestarile religioase organizate cu ocazia implinirii a 450 de ani de la proclamarea Edictului Libertatii Religioase, organizate de Biserica Unitariana.

Kelemen Hunor: In secolul XXI luptam pentru dreptul de a ne mentine si apara identitatea

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, la Turda, ca anul 2018 va fi unul dificil, afirmand ca in secolul al XXI-lea minoritatea maghiara lupta pentru a-si mentine si apara identitatea, scrie Agerpres a spus Kelemen Hunor.

Printre participantii la manifestari se numara si ministrul Resurselor Umane din Guvernul Ungariei, Balog Zoltan, presedintele Comisiei de politica externa a Parlamentului Ungariei, Nemeth Zsolt, secretarul de stat pentru Culte, Victor Opaschi si episcopii bisericilor traditionale maghiare din Transilvania.