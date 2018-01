Cel mai probabil, membrii Comitetului Executiv National se vor reuni luni dupa-amiaza, conform surselor citate de digi24.ro.

Initial intrunirea CExN era programata pe 29 ianuarie, insa in urma disputei dintre prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul de Interne tot mai multe voci din PSD, printre se numara edilul Capitalei, deputatul Catalin Radulescu, senatorul Claudiu Manda, vicepresedintele Rovana Plumb si Ecaterina Andonescu au solicitat convocarea de urgenta a Comitetului.

"Cred ca trebuie sa ne intalnim urgent intr-o sedinta a Comitetului Executiv National pentru a transa criza politica. Apoi, sa ne reintoarcem urgent la munca. Orice solutie va reiesi din dezbaterea CexN va fi mai utila pentru tara decat instabilitatea actuala'', a aratat Gabriela Firea.

"Ca membru vechi al partidului meu, PSD, solicit intrunirea de urgenta a CEX -ului, pentru a hotari daca, dupa iesirea necontrolata si nestatutara a premierului Tudose, mai sustinem echipa Tudose-Ciolacu la guvernare si daca dupa iesirile repetate in massmedia, contrare pozitiilor partidului, si insubordonarea fata de deciziile partidului, mai pot fi mentinuti in functie, acesti doi colegi, care nu au inteles nici in ultimul ceas, ca nu au ajuns prin niciun concurs in aceste functii, ci au fost pusi acolo de catre partid si ca sa realizeze programul partidului", a afirmat deputatul Radulescu.

"Situatia de instabilitate din ultima perioada nu mai poate continua! Fiecare zi care trece intr-un astfel de climat este daunatoare romanilor", a spus si Rovana Plumb.

"Consider ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al PSD. Situatia din ultimele zile nu poate asteapta pana la CExN de la Iasi. Romanii asteapta de la noi predictibilitate si stabilitate, asteapta punerea in aplicare a programului de guvernare asumat", a declarat Claudiu Manda.

"Trebuie sa transam lucrurile, ca sa nu grevam guvernarea. (...) Este o ingrijorare generata de aceasta disputa publica dintre premier si ministrul de Interne. Cand un guvern este politic, sustinut de o majoritate parlamentara, orice face Guvernul trebuie sa stie si majoritatea parlamentara", a precizat si Ecaterina Andronescu.